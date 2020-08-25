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نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد عبدالله ناجي كعلان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد عبدالله ناجي كعلان

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد عبدالله ناجي كعلان وهو يرابط في ميادين العزة والشرف في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية.

 

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وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل وشجاعته واستبساله مع زملائه من ابطال الجيش والمقاومة وما يسطروه من ملاحم خالدة في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية، مؤكداً بأن التضحيات الغالية التي يقدمها اليمنيون في سبيل استعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية ستحقق النصر وستُخلد في صفحات التاريخ الناصعة.

 

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وزملائه وكافة آل كعلان وقبيلة الجدعان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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