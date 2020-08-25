شكرا لمتابعة خبر عن لاول مرة في اليمن.. شركة اتصالات بنظام ال 4g والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مسؤول عن تدشين شركة اتصالات بنظام ال 4g.

وقال مصدر لكريتر سكاي:خلال الايام القليلة القادمة أنتم على موعد مع انطلاقة (شركة هاتف نقال) بمواصفات ومميزات عالمية من #عدن، منهيه بذلك عصر المركزية والاحتكار والتهميش من قبل #صنعاء الذي دام لعقود من الزمن ...!

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واضاف:شركة سيغلق من خلالها أحد اهم الأبواب التي تزود الحوثيين بالاموال شركة سيحصل فيها جميع من في المناطق المحررة على خدمة إتصال آمن ، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت بجودة عالية بنظام 4G ...؛ ومن المتوقع ان تنهي هذه الشركة سوء الخدمات التي يتحصل عليها المواطنين من شركات الاتصالات الحالية.