شكرا لمتابعة خبر عن جريمة تهز السموات والارض .. مشرف حوثي يغتصب طفلا داخل مبنى حكومي في تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم المشرف الأمني للحوثيين في منطقة البرح المدعو محمد قايد العشملي (أبو عزيز)، على اغتصاب طفل بعد احتجازه في مبنى إدارة المنطقة الأمنية بمدينة البرح غرب تعز (جنوب غرب اليمن).

ونقلت قناة ’’الحدث‘‘، عن مصادر وصفتها بـ’’الخاصة‘‘ ولم تسمها القول إن العشملي احتجز الطفل (ب. ع. أ) البالغ من العمر (13 عاما) في سجن الأمن بطلب من جده بسبب محاولته الهروب من منزل والدته وهي منفصلة عن والده المغترب في السعودية بعد تعرضه للتعنيف من قبل جده.

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وأضافت المصادر: بعد ساعات من احتجازه أقدم المدعو أبو عزيز على اغتصاب الطفل داخل مبنى إدارة الأمن.

وأوضحت المصادر أن عم الطفل قام بتقديم شكوى عند مشرف الحوثيين بالمنطقة يوم الخميس الماضي، ليتفاجأ بقيام الحوثيين باعتقاله مع ابن شقيقته الذي تعرض للاغتصاب وقاموا بإيداعهم في سجن مدينة الصالح بالحوبان.