شكرا لمتابعة خبر عن 30 قتيل وتدمير آليات وعشرات الغارات تفاصيل معركة عنيفة بين الجيش الوطني والحوثيين في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت أمس الاثنين معارك عنيفة بين الجيش الوطني الحوثيون ، في محافظة الجوف.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش الوطني شن هجوما ضد الحوثيين على مواقع جماعة الحوثي شرقي مدينة الحزم مركز الجوف، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع التي خسروها في وقت سابق.

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وأكدت مقتل أكثر من 30 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر متنوعة.

وأشارت إلى تمكن مقاتلات التحالف من تدمير آليات ومعدات للحوثيين في عدة مواقع بجبهة النضود، و4 آليات جنوب الحبيل بما عليها من عيارات وأفراد، إضافة إلى تدمير 3 أخرى في جبل قناو بمديرية خب والشعف.

من جهة ثانية، قال الحوثيون، عبر قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثي، إن طيران التحالف العربي شن 11 غارة على مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.