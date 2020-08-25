شكرا لمتابعة خبر عن معارك عنيفة وتحليق مكثف لطيران التحالف بعلو منخفض فوق مديريات طوق صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجري مقاتلات التحالف العربي تحليقا مكثفا بعلو منخفض على محافظة صنعاء دون سماع أي انفجارات حتى الآن .

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء للمشهد اليمني أن مقاتلات التحالف العربي تحلق بكثافة على مديريات محافظة صنعاء والتي يطلق عليها إعلاميا محافظة الطوق دون سماع أي انفجارات حتى الآن .

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وكبدت مقاتلات التحالف العربي جماعة الحوثي خسائر فادحة في العتاد وفي صفوف المقاتلين حيث وصل إعداد القتلى جراء الغارات أكثر من 80 % من إجمالي عدد قتلاها منذ تنفيذ الطيران غارات على الحوثيين في 26 مارس 2015م بعد انقلابهم بستة أشهر على السلطة الشرعية في اليمن بعد أكثر من سبعة شهور من انقلابها على السلطة ورفضها للاحتكام للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة .