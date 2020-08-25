شكرا لقرائتكم خبر عن إنعقاد الإجتماع التأسيسي الأول لإتحاد مقاولي محافظة المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برعاية أ. محمد علي ياسر محافظ المهرة، انعقد اليوم الاثنين الموافق24/8/2020 بمدينة الغيضة محافظة المهرة " اتحاد مقاولي محافظة المهرة" بقاعة فندق تاج بلازا الإجتماع التأسيسي الأول لاتحاد مقاولي ابناء م. المهرة وانتخاب المكتب التنفيذي للإتحاد متمثلة باعضاء المكتب التنفيذي ولجنة الرقابة والتفتيش للإتحاد، واشراف ممثل مكتب الشئؤون الاجتماعية والعمل.

واسفرت انتخابات الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد بإنتخاب التالية أسمائهم :

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اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد مقاولي محافظة المهرة:

1/جميل نوخذا السنح رئيس الاتحاد.

2/علي عوض كلشات

امين عام الإتحاد

3/سالم احمد بن حفيظ

المسؤول المالي للاتحاد

4/سعيد سالم شنجل عضوا

5/شاهين احمد سالم عضوا

6/عمرين سعيد عمرين عضوا

7/حسن سعيد محكيك عضوا

8/سهيل عبدالله خوار عضوا

9/محمد سعد قمصيت عضوا

10/محمد ظويمر غاشم عضوا

11/سعد محمد دعنان عضوا

12/سيد عوضات عضوا

13/علي احمد سالم صموده عضوا

14/ثابت سهيل بلحاف عضوا

15/محمد بن مصلح عضوا

16/منير أحمد مكي عضوا

17/عبدالله علي الجدحي عضوا.

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وفي نفس السياق تم اختيار لجنة الرقابة والتفتيش لاتحاد مقاولي محافظة المهرة للاخوة الاعضاء التالية أسمائهم.

1/سعيد سالم ميطان رئيس اللجنة

2/صلاح سالم الدحيمي عضوا

3/ ياسر عبدالله الأسد عضوا

4/احمد علي كلشات عضوا

5/محمد سعد القشيري عضوا.



من جهتهم أكد المجتمعون وفي مقدمتهم مستشار محافظ المهرة للعلاقات العامة الشيخ سعد محمد سعد دعنان نائب رئيس الغرفة التجارية لشؤون الصناعة والشيخ سعيد سالم محيسن نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة المهرة بأن الاتحاد خطوة جيده نحو تحقيق البناء والتنمية للمهرة و ابنائها.

وطالب المجتمعون كافة المقاولين الى الالتفاف حول الفكرة والتضامن من أجل إنشاء كيان نقابي يدافع عن كافة حقوقهم ويلبي طموحاتهم والعمل على أن لاعضائه النصيب الاوفر في تنفيذ المشروعات وتنفيذ خطط التنمية بالمهرة.

ويهدف إتحاد مقاولي المهرة إلى رعاية المصالح المشتركة لرعاياه و تنظيم عمل المهن ووضع الضوابط الخاصة بها والعمل على أنهاء المنزاعات التي تنشى بين أعضائه والغير ويساعد الاتحاد ايضا على تحقيق المصلحة العامة للمهرة كلا في مجال اختصاصه إضافة إلى تنظيم برامج الإعداد والتدريب والتاهيل الفني والاداري ودعم نشاط المقاولات لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات.