ورد للتو : شركة النفط تزف بشرى سارة لجميع المواطنيين ( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اطلع المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، على الترتيبات الخاصة بخطة الطوارئ بفرع الشركة بمحافظة الحديدة. كما اطلع الأضرعي ومعه مدير فرع الشركة بالحديدة أسامة الخطيب، على مستوى الجاهزية الفنية في منشآت التخزين وأعمال الصيانة الدورية لتلك المنشآت والاحتياجات اللازمة. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأشاد المدير التنفيذي للشركة، بجهود الكوادر الفنية والعاملين في منشآت فرع الشركة، وحثهم على مضاعفة الجهود بما يسهم في تحسين مستوى الأداء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة للعدوان والحصار .

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