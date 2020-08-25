شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن وسط العاصمة إنفجارات عنيفة ومواجهات دامية لا تبقي ولا تذر.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الانتقالي، اليوم الاثنين، الوضع عسكريا في العاصمة المؤقتة عدن، حيث دارت اعنف المعارك وبمختلف انواع الاسلحة خلال الساعات القليلة الماضية في مديرية المنصورة ومحيطها..

وقالت مصادر محلية، بجسب ما نقلته “البوابة الإخبارية اليمنية” أن انفجارات عنيفة دوت في احياء المدينة خصوصا بلوك 21.

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وانفجرت المواجهات عقب مهاجمة فصائل الانتقالي التي يقودها شلال شائع منزل قيادي بالعمالقة يدعى بدر الحسني في محاولة لاعتقاله.

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وافادت المصادر بتصدي حراسة الحسني للحملة والاشتباك معها..

وتطورت الاشتباكات في وقت لاحق إلى مهاجمة نقاط امنية استحدثها الانتقالي في محيط منازل قيادات في قوات العمالقة التي استدعتها السعودية في وقت سابق من الساحل الغربي بغية نشرها في عدن.

واشار بيان صادر عن فصائل شائع “ادارة الامن” إلى أن قائد وحدة الطوارئ بادرة الامن محمد الخيلي كان يقوم باستحداث نقاط تفتيش مؤقتة وتنفيذ دوريات ليلية لحفظ ما وصفه بالأمن، مشيرا إلى أن احدى نقاطه هذه تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وهو ما دفع بإدارة الامن لملاحقتهم في الاحياء السكنية وتحديد بلك 21.

وتشير هذه التحركات إلى أن شلال شائع الذي تم اقالته يلوح بتفجير الوضع العسكري بعد تشديد فصائله لقبضتها على عدن بالتزامن مع ترتيبات لحكومة هادي لإعادة مدير الأمن الجديد محمد الحامدي والمحافظ احمد لملس.