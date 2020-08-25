وردنا الآن : مصادر مطلعة بصنعاء تحسم الشكوك وتكشف حقيقة مصرع وزير دفاع الحوثيين !

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عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادرمطلعة بصنعاء ما تداولته العديد من المواقع الاخبارية عن مصرع وزير الدفاع في ميلشيا الحوثي اللواء "محمد ناصر العاطفي". وأكدت المصادر ان ما تردد عن مصرع وزير الدفاع في الحكومة الانقلابية بصنعاء لاأساس له من الصحة مشيرة الى أن الاخير يقوم بجولات غير معلنة في جبهات القتال ولم يتعرض لاي استهداف مباشر.

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