شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( فيديو مؤثر) أبكي الملايين في اليمن.. عائلة يمنية تلقى حتفها بكامل افرادها والسبب تواجدت في المكان والزمان الخطأ فكانت نهايتها مروعة ومأساوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت عائلة بالكامل اليوم ما عدا الأب الذي استطاع ان ينجو بنفسه، بعدما سحبهم سيل جارف امام استاد إب الرياضي.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لسيارة حبة تحاول عبور الطريق الممتلئ بالسيول التي تمكنت من جرفهم مع سيارتهم، حيث توفيت الأم واطفالها فيما تمكن السائق (رب الاسرة) من النجاة من الحادثة.

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وقالت المصادر ان الأسرة من ابناء بعدان عزلة الحيث سوق الاحد .. من بيت الشرماني، رحمهم الله.

#بالاسم..

ضحايا السيارة التي جرفتها السيول اليوم بمدينة إب من بيت الحاشدي والشرماني..

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#عددهم سته ، نجا من السواق والبقية في عداد الموتى ..!!



وهم على النحو الآتي

*كفاء محمد عبده الشرماني

*محمد فواز محمد الشرماني

*لطف الله فواز محمد الشرماني

*عبدالرحمن جزيلان احمد الحاشدي

*عاصم جزيلان احمد الحاشدي

*ثريا جزيلان احمد الحاشدي