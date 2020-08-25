شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : صدور حكما بإعدام عدد من الحكام العرب ومسؤولين رفيعي المستوى بينهم ولي عهد السعودية وأبوظبي ورئيس الجمهورية ونائبه ووزير الدفاع (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة حوثية اليوم حكمها بإعدام 16 شخصا بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد والرئيس عبدربه منصور هادي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيد بن دغر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة حكمها في جلسة علنية، الاثنين، برئاسة القاضي أمين زبارة في القضية رقم ( 42 ) لسنة 1440 هـ وفقا لنسخة سبأ الصادرة من صنعاء والمتهمين بالتخابر لاستهداف رئيس المجلس السياسي صالح الصماد ومرافقيه.

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حكما بإعدام عدد من الحكام العرب



وقضى منطوق الحكم بـإدانة 16 متهما في القضية بجرائم القتل والتخابر وقضى على أحد عشر متهما منهم بالإعدام قصاصا وحدا وتعزيرا بينما قضى على خمسة متهمين بالإعدام حدا وتعزيرا.

والمدانين هم:ـ

محمد بن سلمان آل سعود

محمد بن زايد آل نهيان

عبدربه منصور هادي

علي محسن صالح الأحمر

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أحمد عبيد بن دغر

محمد علي المقدشي

طارق محمد عبدالله صالح

علي علي إبراهيم القوزي

عبدالملك أحمد محمد حميد

محمد خالد علي هيج

محمد إبراهيم علي القوزي

محمد يحيى محمد نوح

إبراهيم محمد عبدالله عاقل

محمد محمد علي المشخري

عبدالعزيز علي محمد الأسود

معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، صالح الصماد، في محافظة الحديدة، يوم الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018، إثر استهدافه بغارة جوية للتحالف بقيادة السعودية.

وفي أعقاب إعلان مقتل الصماد، أعلنت جماعة الحوثي تسمية مهدي المشاط رئيسا للمجلس السياسي خلفا له.

حكما بإعدام عدد من الحكام العرب

وتنفذ السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة الشرعية، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة الحوثي هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.