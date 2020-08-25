شكرا لقرائتكم خبر عن اخر اسعار صرف الدولار والريال السعودي صباح اليوم الثلاثاء في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأسعار بمناطق حكومة صنعاء.

الدولار شراء 600 إلى 600,5 ريال.

الدولار بيع 602 إلى 603 ريال. السعودي شراء 158 إلى 158,2 ريال.

السعودي بيع 158,8 إلى 159 ريال. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements الأسعار بمناطق حكومة عدن.

الدولار شراء 777 إلى 780 إلى 788 ريال.

الدولار بيع 783 إلى 785 إلى 792 ريال. السعودي شراء 205 إلى 206 إلى 207 ريال. السعودي بيع 205,2 إلى 207 إلى 208 ريال. الأسعار تتغير كل لحظة وبفارق كبير من صراف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.

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