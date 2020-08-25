شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جماعة الحوثي تصدر حزمة تعميمات غير مسبوقة بصنعاء..واجبار اشهر مطعم بوضع هذه اللافتة على مدخله!(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة البارزة "حنان الوادعي" تغريدة مرفقة بعدد من التوجيهات والتعميمات الصادرة عن سلطة الأمر الواقع بصنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي مشيرة الى أن الأخيرة تسعي الى تطبيق نموذج حكم طالبان الافغانية المتشدد والمتطرف في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الميلشيا .

واستشهدت الناشطة " الوادعي " بتغريدة نشرتها في وقت سابق الصحفية البارزة " ميساء شجاع الدين "حول مساعي الحوثيين " لطلبنة " العاصمة صنعاء .

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""الخليج 365"" ينشر نص تغريدة الناشطة " حنان الوادعي " :"هذا المنشور أو المقال موجه لأولئك الذين ينفون بوقاحة أو جهل توجه أنصار الله الرسمي لطلبنة المجتمع اليمني! لذا جمعت هنا بعض التوجيهات الرسمية التي تنكرونها! الورقة الأولى هي لتعميم جديد من أمانة العاصمة تم تصويره من على باب مطعم زيت وزعتر-فرع حدة واصبح يمنع أي اثنين".

ونشرت الصحفية ميساء شجاع الدين تغريدة مماثلة قالت فيها " صنعاء الطالبانية هي ليست تكرار لنموذج كابول فقط بل ايضا تكرار لنموذج صعده منذ حكمها الحوثي وهو يفرض تفسيراته الدينية المتطرفة على المجتمع مثل منع الموسيقى أو منع فتيات بسن الثامنة او التاسعة من الخروج بدون حجاب، تأخرت صنعاء بعد ما استقر الحوثي واطمأن لبقائه بالسلطة".