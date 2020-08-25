شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة منتدى الطالب المهري-عدن تقدم الشكر للإدارة السابقة للمنتدى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إلتقت صباح اليوم إدارة منتدى الطالب المهري - عدن ممثلة بالرئيس / ماهر محمد مشخفي بلحاف بالإدارة السابقة للمنتدى التي كان يرأسها الأخ / مجاهد أبو شوارب عيسى عفرار رئيس المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى في مكتبه بالغيضة

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حيث أكد رئيس المرصد الحقوقي بن عفرار على التعليم وأهمية دعمه من قِبل كافة القطاعات الحكومية والخاصة ؛ للوصول إلى جيل متسلح بالعلم والقدرات المؤهله لإدارة شؤوننا في مختلف المجالات

وقدمت الإدارة الحالية شكرها وتقديرها للإدارة السابقة التي خدمت المنتدى وقضت حوائج الطلبة من أبناء المهرة وساهمت بشكل فعال في توصيل الدعومات والمساهمات من كافة الجوانب، بدورها تقوم الإدارة الحالية بالمضي على ذات النهج ومواصلة العمل لخدمة الطالب المهري





هذا وأهدت الإدارة 3 دروع تذكارية للأخ : مجاهد عفرار، وزميليه الأخ / سامي سالم ياسين أمين عام منتدى الطالب المهري سابقاً، والأخ : طلال سعيد شنجل مسؤول العلاقات العامة بالمنتدى سابقاً، نظير جهودهم المثمرة.