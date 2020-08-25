عــــاجل : مقتل رئيس الجمهورية وإعدام بن سلمان وبن زايد وهادي وعلي محسن الأحمر وعدد آخرين.. (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة جلستها العلنية اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين زبارة بإدانة 16 متهما باغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد، والحكم بإعدامهم. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ووفقا لوكالة أنباء سبأ فقد قضى منطوق الحكم بـإدانة 16 متهما في القضية بجرائم القتل والتخابر وقضى على أحد عشر متهما منهم بالإعدام قصاصا وحدا وتعزيرا بينما قضى على خمسة متهمين بالإعدام حدا وتعزيرا. وبحسب الوكالة فإن المدانين هم: محمد بن سلمان آل سعود محمد بن زايد آل نهيان عبدربه منصور هادي علي محسن صالح الأحمر Advertisements أحمد عبيد بن دغر محمد علي المقدشي طارق محمد عبدالله صالح علي علي إبراهيم القوزي عبدالملك أحمد محمد حميد محمد خالد علي هيج محمد إبراهيم علي القوزي محمد يحيى محمد نوح إبراهيم محمد عبدالله عاقل محمد محمد علي المشخري عبدالعزيز علي محمد الأسود معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس وتضمن الحكم إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد بقية المتهمين الأجانب المذكورين في قرار الاتهام وإعادة الملف إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة في وقائع أخرى مرتبطة بالمتهمين في دائرة اختصاص المحكمة.

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