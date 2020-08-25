شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحوثي تصدر "بياناً عسكرياً" وتكشف ما حدث في "صنعاء" و"مأرب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت مليشيا الحوثي، الأحد، طيران التحالف العربي، بشن عشرات الغارات على عدة محافظات منها صنعاء خلال الساعة الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للمليشيا عن مصدر عسكري قوله أن طيران التحالف استهدف بغارة جوية منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان في صنعاء و14 غارة مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارتين على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب.

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كما شن طيران التحالف غارة على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة، وغارة أخرى على مديرية كتاف في المحافظة ذاتها.

وأمس السبت هدد وزير دفاع الحوثيين بتنفيذ عمليات هجومية وصفتها بـ"الموجعة" ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية.