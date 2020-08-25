شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة تعلن حدثاً عسكرياً صاعقاً ومفاجآت لم يتوقعها الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير دفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد ناصر العاطفي، إن دول التحالف فشلت تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية والاقتصادية، خلال حربها على اليمن منذ 26 مارس 2015م

ونقلت “قناة المسيرة” التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في شريطها العاجل، ان اللواء العاطفي توعد التحالف بمفاجئات وهزائم ساحقة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن قواتهم في المرحلة الراهنة أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق، في مؤشر يراه مراقبون أن صنعاء ترسم ملامح مستقبل مختلف عن ما سبق في إطار مواجهة التحالف.

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وظهر وزير دفاع صنعاء العاطفي مجددا في منطقة خب والشعف الحدودية مع السعودية، متوعدا بتحرير كامل الأرض اليمنية دون رجعة ممن وصفهم بـ” الغزاة والمحتلين” وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبث من صنعاء.