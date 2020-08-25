شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قدمُها من القاهرة.. اختفاء مسؤولة يمنية بارزة من احد فنادق عدن.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية مساء اليوم الاثنين عن فقدان مسؤولة قيادية في الاتحاد العام لنساء اليمن.

وقال موقع “عدن تايم” بانه تلقى بلاغ من مسؤولة قيادية في الاتحاد العام لنساء اليمن عن فقدان وشبهة اختطاف تعرضت له فردوس حسين الضلعي.

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وبحسب بلاغ من شقيقها الى رئيسة الاتحاد، فان فردوس قدمت على طيران اليمنية يوم الجمعة ٢١ اغسطس من القاهرة بعد مشاركتها في ورشة عمل ونزلت في فندق ساحة مكة بجولة السفينة، وكان مقرر وصولها مساء السبت الى صنعاء بحسب تذكرة الحجز على حافلة الاولى بعد تأكيدها لاسرتها هاتفيا.

وافاد البلاغ، ان فردوس لم تصل الى صنعاء بالموعد المحدد وعند السؤال عليها لدى استعلامات الفندق ان جوازها الدبلوماسي وحقائبها وجوالاتها وكل أغراضها في الفندق ودعا شقيقها الاتحاد مخاطبة السلطات في عدن عن مصيرها.

وأكدت المسؤولة القيادية في اتحاد نساء اليمن، ان فردوس عضو في الاتحاد ورئيسة منظمة غير حكومية، مشيرة ان البحث الجنائي أخذ جوازها الدبلوماسي وجوالاتها في سياق البحث والتحري عنها.