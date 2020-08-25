شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مجهول ل (بن نايف) و20 من العائلة المالكه بينهم الاخ الاصغر للملك السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر للديلي بيست البريطانية ان ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف يواجه مصيرا مجهولا بعد ان تم اعتقاله وتغييبه لاكثر من خمسة اشهر

من قبل بن عمه محمد بن سلمان.

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وعبر محامو محمد بن نايف الذي تم استبداله كولي للعهد من قبل ابن أخيه ، البالغ من العمر 34 عامًا فقط لصحيفة فاينانشيال تايمز اللندنية أن القلق يتزايد بشأن سلامته.

وقال المحامون إنه لم يُسمح بزيارات طبيبه او شخصية للمحتجز بن نايف ، وأن مكان وجوده ظل مجهولاً بعد خمسة أشهر من اعتقاله ، وأن اي اتصالات يتم اعتراضها وهو ما اخاف عائلته.

اضطهاد.

وقال مصدر يعرف العديد من أفراد العائلة المالكة السعودية لصحيفة The Daily Beast عائلة محمد بن نايف تتجنب التدخل في القضية او الادلاء باي تصريح للصحف بهذا الشان.

واشار بان افراد العائلة يركزون على إبقاء رؤوسهم منخفضة وهذا ما يثير المخاوف.

و احتجزت السلطات السعودية بن نايف مع حوالي 20 من كبار أفراد العائلة المالكة ، بما في ذلك الأخ الأصغر للملك ، الأمير أحمد ، في مارس / آذار.

وكانت الاعتقالات جزءًا من حملة مستمرة ضد الشخصيات التي يشكك محمد بن سلمان في ولائها.

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فمنذ توليه منصب ولي العهد ، تحرك محمد بن سلمان بلا رحمة لتعزيز ملكه وتحييد التهدايدات المتوقعه لسلطته وكان جزءًا لا يتجزأ تنفيذ حملة اعتقالات طالت أفرادا من العائلة المالكة ورجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء والمدونين والصحفيين.

واكدت الصحيفة البريطانية ان الضربات الاستباقية ركزت لسحق كل وأي معارضة قبل الخلافة النهائية بعد وفاة الملك سلمان الذي يناهز 84 عاما أو تنازله عن العرش.

و كان الأمير أحمد ومحمد بن نايف يعتبران المنافسين الرئيسيين لمحمد بن سلمان ، وهو ما اثار الخوف منذ فترة طويلة أن ينصبوا أنفسهم خلفاء شرعيين للعرش ، ويجتذبون اشخاصا تقليديين من الذين لا يوافقون على أجندة التحديث المزعومة لمحمد بن سلمان.

ويضل الوضع الأسري في المملكة العربية السعودية معقد بسبب حقيقة أن مؤسس السعودية وأول حاكم لها ، ابن سعود ، كان لديه ما لا يقل عن 37 من الأبناء ، منهم عشرة يعتبرون ورثة شرعيين للعرش.

ومن بين هؤلاء العشرة ، كانت مجموعة فرعية أخرى من سبعة ، تُعرف باسم السديريين السبعة ، إخوة أشقاء من نفس المجموعة أحمد ، 77 عامًا ، هو واحد من السديريين السبعة ، ومحمد بن بن ، 60 عامًا ، هو ابن آخر من السديريين السبعة ، مما يعني أن كلاهما لهما حق حسن في العرش.

و قبل ثلاث سنوات فقط ، كان محمد بن نايف أحد أقوى المسؤولين في المملكة وأحد أبرز دبلوماسييها.

ومع ذلك ، فقد تمت إزاحته فجأة من السلطة عندما طرده عمه الملك سلمان بشكل كبير من منصبه كولي للعهد وعين ابنه الصغير مكانه.

و قال المحامون الذين لم يكشف عن هويتهم ، متحدثًا إلى الفاينانشيال تايمز عن محمد بن نايف ، عن عائلته وأصدقائه: "إنهم لا يعرفون مكان احتجازه ، فكل المحادثات الهاتفية سطحية للغاية ، وهذا وضع مؤلم للغاية.

لا أحد يستطيع رؤيته. لم يتم اتهامهم رسميًا ". وازدادت المخاوف بشأن حرية محمد بن نايف ، الذي لم يكن والده يعارض حبس خصومه كوزير للداخلية ، بعد أن اتهم أحد مساعديه المقربين السابقين ، سعد الجابري ، محمد بن سلمان علنًا باستهدافه وعائلته.

وتتهم المؤسسة السعودية الجابري بالفساد على نطاق صناعي وسرقة مليارات الدولارات من الدولة.

ولكن الجابري رفع مؤخرًا دعوى قضائية في الولايات المتحدة متهمًا محمد بن سلمان بإرسال فريق اغتيال يُدعى "فرقة النمر" لاغتياله في المنفى في كندا قبل عامين واحتجاز أطفاله في السعودية في محاولة للضغط عليه.

و تتشابه المزاعم بشكل وثيق مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 على يد عملاء ترعاهم الدولة.

و أخبر المحامون "فاينانشيال تايمز" أنه بعد فترة وجيزة من إعلان عائلة الجابري عن مخاوفهم ، طلب محمد بن نايف إرسال كشوفاته المصرفية الخاصة إليه.

وقال المحامون إنهم يخشون أن الطلب قد يكون تحت الإكراه.

"الظروف الحالية [الأمير محمد بن نايف] - وحقيقة أنه لم يتمكن أي مصدر مستقل من التحقق من سلامته - تشير إلى أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء بشأن أي تعليمات يُزعم أنها صادرة عنه ، حيث لا يبدو أنها صدرت بشكل شرعي من قبل [هو] من تلقاء نفسه "، قال المحامون.