انتقالي حضرموت يدين تجاوزات العسكرية الأولى في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

الخليج 365 - سيئون

دانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، اليوم، تجاوزات وانتهاكات المنطقة العسكرية الأولى بحق المواطنين العزل في وادي المحافظة الذين نفذوا عصيانا مدنيا سلميا ، تعبيرا عن رفضهم للفعالية التي دعا لها إئتلاف الشرعية الإخوانية.



وتهدف تظاهرة الإخوان في وادي حضرموت إلى تزييف إرادة أبناء المحافظة، وخلط الأوراق السياسية وذلك عبر تنظيم فعاليات إخوانية باسمهم.

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وقالت القيادة في بيان لها، إن جنود المنطقة العسكرية في سيئون اعتدوا على المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط جرحى واختطاف آخرين في صفوف المتظاهرين .

ودعت القيادة المحلية بحضرموت، قوات التحالف العربي بوادي حضرموت إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ، بمعاقبة المسؤولين عن إطلاق النار على المواطنين العزل ، والإسراع في الأفراج عن المختطفين ، والتصدي لمحاولات الأخوان المسلمين ، الهادفة إلى إفشال اتفاق الرياض ، من خلال تفريخ كيانات تابعة لها ، وفرضها بالقوة والإغراءات المالية.

كما دعت الجماهير الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني في مديريات الساحل إلى التنديد بالجرائم المرتكبة ضد أخوانهم في الوادي، والتعبير بشتى الوسائل السلمية عن الوقوف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم.