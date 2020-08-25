الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

انتقالي حضرموت يدين تجاوزات العسكرية الأولى في سيئون

0 نشر
اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي حضرموت يدين تجاوزات العسكرية الأولى في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

انتقالي حضرموت يدين تجاوزات العسكرية الأولى في سيئون

الخليج 365 - سيئون

دانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، اليوم، تجاوزات وانتهاكات المنطقة العسكرية الأولى بحق المواطنين العزل في وادي المحافظة الذين نفذوا عصيانا مدنيا سلميا ، تعبيرا عن رفضهم للفعالية التي دعا لها إئتلاف الشرعية الإخوانية.

 

 

وتهدف تظاهرة الإخوان في وادي حضرموت إلى تزييف إرادة أبناء المحافظة، وخلط الأوراق السياسية وذلك عبر تنظيم فعاليات إخوانية باسمهم.

 

 

Advertisements

 

وقالت القيادة في بيان لها، إن جنود المنطقة العسكرية في سيئون اعتدوا على المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط جرحى واختطاف آخرين في صفوف المتظاهرين .

 

 

ودعت القيادة المحلية بحضرموت، قوات التحالف العربي بوادي حضرموت إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ، بمعاقبة المسؤولين عن إطلاق النار على المواطنين العزل ، والإسراع في الأفراج عن المختطفين ، والتصدي لمحاولات الأخوان المسلمين ، الهادفة إلى إفشال اتفاق الرياض ، من خلال تفريخ كيانات تابعة لها ، وفرضها بالقوة والإغراءات المالية.

 

 

كما دعت الجماهير الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني في مديريات الساحل إلى التنديد بالجرائم المرتكبة ضد أخوانهم في الوادي، والتعبير بشتى الوسائل السلمية عن الوقوف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتقالي حضرموت يدين تجاوزات العسكرية الأولى في سيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا