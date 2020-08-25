شكرا لمتابعة خبر عن تزامنا مع وصول قيادات في الجيش السعودي إلى مأرب .. أنباء عن اجتماع مرتقب بين قادة التحالف وقادة المنطقة العسكرية الأولى لمناقشة هذا الأمر الخطير ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية امس الاثنين بوصول قيادات عسكرية بارزة في القوات السعودية إلى مأرب للقاء قائد قوات التحالف في مارب اللواء الركن يوسف خير الله الشهراني في زيارة مفاجئة وغير معلنة ومجهولة الأسباب والأهداف.

في العضون كشف مصدر عسكري مطلع بوزارة الدفاع اليمنية عن اجتماع مرتقب سيجمع قادة التحالف العربي بقادة المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت شرقي اليمن .

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وبحسب المصدر فأن الاجتماع المرتقب سيناقش عدد من الملفات العسكرية الهامة وفي مقدمتها مناقشة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت إلى مأرب لأسباب لم يفصح عنها المصدر.

إلا أن مصادر خاصة أرجعت السبب في ذلك إلى التوجهات الاماراتية الرامية الى تفكيك الجيش الوطني والانقلاب على الشرعية لاسيما وأن ابو ظبي تدرك جيدا أن قوات المنقطة العسكرية الاولى وقفوا حجر عثر امام مشروعها الانفصالي والانقلابي في حضرموت.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تمرد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صغير بن عزيز على توجيهات وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي ورفضة تولي مساعد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء توفيق القيز قيادة جبهات رحبه وماهلية والعبدية جنوب غرب مأرب.