شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة في السعودية : عروسة مراهقة اصابها الخوف والرعب من عريسها فطلبت منه تنفيذ هذا الشرط الغريب والمفاجئ .. شاهد كيف كانت ردة فعله !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وسط زيادة مستمرة للقلق والمخاوف من فيروس كورونا المستجد وصلت المطالبة بإجراء فحص خاص برصد المرض إلى مراسم الزواج في السعودية، حيث اشترطت عروس على عريسها اجتياز التحليل قبل الملكة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، الاثنين، قصة العروس وداد سعد، التي أصرت قبل تحديد موعد العرس، على إجراء عريسها فحص فيروس كورونا المستجد، وبررت موقفها بالقول: "طلبت من أهلي إبلاغه بذلك بسبب المخاوف والقلق الذي ساورني من هذا المرض الفتاك".

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وأضافت في حديث لـ"عكاظ": "الملكة كانت بعد يومين ومدة احتضان الفيروس 14 يوما، خشيت أن يكون مصابا وينقل لي المرض".

وأشارت سعد إلى أن الوباء الذي اجتاح العالم غريب ولا يرحم، وقضى على عشرات الآلاف حول العالم، ومنهم قريبة لها رحلت بعد إصابتها بالفيروس دخلت المستشفى ولفظت أنفاسها بعد 24 ساعة بعدما التقطت العدوى من امرأة قريبة سجلت لها زيارة عائلية.

وأوضحت أن كل هذه المبررات دعتها إلى طلب إجراء الفحص من العريس ومن حقها أن تطمئن على سلامتها وحياتها، خصوصا أنه دائم الخروج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، إذ تلتزم بالبقاء في المنزل وبالاشتراطات الصحية كافة.

وأبدت العروس ارتياحها بعدما تردد اكتشاف لقاح يقضي على الوباء وارتفاع نسبة حالات التعافي بالسعودية.

وتلتزم الدول العربية في منطقة الخليج في أغلب الأحيان بقاعدة إجراء التحاليل الصحية للعروس والعريس قبل مراسم زواجهما، وازدادت في الآونة الأخيرة دعوات لإدراج فحص فيروس كورونا في قائمة هذه التحاليل.

المصدر: "عكاظ" + وكالات