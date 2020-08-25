شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اشترأه الملك فهد قبل عشرين عام : السعودية تكشف عن سلاحها الفتاك الذي سوف تستخدمة ضد ايران .. صاروخ واحد منه سيدمر نصف طهران ..«شاهد الفيديو والصور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الاعلامي السعودي منصور الخميس فيديو يوضح السلاح الذي تمتلكه السعودية ولدية القدرة على تدمير نصف العاصمة الإيرانية طهران .

وكشف الفيديو الذي نشرته ايضا قناة احداث 24 السعودية ،ورصدة موقع "صوت المغتربين" ، معلومات مهمه عن صواريخ رياح الشرق المدمرة والتي امتلكتها السعودية مؤخرا .

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وفي تعليقة على الفيديو قال الاعلامي السعودي منصور الخميس ان صواريخ رياح الشرق لم تمتلكها السعودية للزينة ، وهي تعد فخر الأسلحة المدمرة السعودية التي سوف تستخدمها المملكة عندما يكون أمنها في خطر وتتساقط شهبا على كل عدو يفكر أن باستطاعته النيل من أرض الحرمين الشريفين حسب قوله.

ورياح الشرق هي صواريخ باليستيه أرض – أرض قادرة على حمل رؤوس نووية انشطاريه اشترتها المملكة من جمهورية الصين الشعيبه من أعوام 1988 – 1990 م ، في صفقة قدرت قيمتها حينها بين 2 إلى 3.5 مليارات دولار لتزويد السعودية بصواريخ CSS-2 ( رياح الشرق ) وإنشاء قاعدة لذلك الغرض و تواجد 1000 مهندس ومدرب صيني لتدريب ضباط سعوديين على إدارة و قيادة تلك الأسلحة كما بدأت برنامجا لتدريب ضباط سعوديين على استخدام تلك الصواريخ في بالشراكة مع باكستان و العراق.

وفي عام 1988 م قام الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة لجمهورية الصين الشعبية بحجة ”مفاوضة الصين لوقف بيع الأسلحة لإيران ” التي كانت تحارب العراق والخليج ابان ( ثورة الخميني ) حرب الخليج الأولى: العراقيه – الإيرانية وبتوجيهات من الملك فهد – رحمه الله – شخصياً جرت المفاوضات الرفيعة المستوى بين المملكة والصين وجرى توقيع عقود الإستلام النهائية لتلك الصفقة.

وفي العام ذاته كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن تلك الصفقة و طلبت الحكومة الأمريكية توضيحات من الجانب السعودي حول تلك المفاجئة و جاء الرد السعودي بأن هذه الأسلحة غير مزودة بأي أسلحة غير تقليدية وأنها لأجل الدفاع عن السعودية في مواجهة إيران فقط وأنها لن تشكل أي خطر على اسرائيل كما أنها مزودة برؤوس متفجرة فقط و استمرت الضغوط الأمريكية و المطالبات الأمريكية المستمرة بتفتيش الصواريخ للتأكد من عدم وجود أسلحة نووية بها و جاء الرد السعودي و الصيني القاطع بعدم السماح مطلقا بأي تفتيش لتلك الصواريخ ،كما تكتمت الحكومة السعودية على مكان تواجد تلك الأسلحة و كادت أن تتحول القضية إلى مشكلة فجوة كبيرة في العلاقات السعودية الأمريكية إلى أن أعلن الملك فهد عن تعهده بعدم تزويد تلك الأسلحة برؤوس نووية و أنها لن تستخدمها لمباغتة الدول الأخرى و مهاجمتها ووقعت على المعاهدات و المواثيق المرتبطة بذلك إلا أن الحكومة السعودية لن تسمح بتفتيش تلك الصواريخ .

وفي العام 1990 م أصبحت الصواريخ تحت السيطرة السعودية المطلقة ” بمعنى فض الشراكة مع الصين “.

واظهرت السعودية صواريخ رياح الشرق لأول مرة في عرض عسكري عام بنهاية ابريل من العام 2014م في التمرين العسكري "سيف عبد الله" الذي شاركت فيه عدد كبير من الطائرات والسفن والمروحيات والمعدات الأرضية بمختلف أنواعها والمركبات القتالية والدبابات ومنظومات الصواريخ المضادة للطائرات .

موقع "صوت المغتربين" ينشر اهم المعلومات عن صواريخ رياح الشرق :

- هي صواريخ ارض - ارض ، عابرة للقارات

- المدى الاقصى للصواريخ من 2800 إلى 4000 كيلو متر

- يبلغ طول الصاروخ 24 متر ووزنه 64طن ، وقطره 2،24 متر .

- حمولة الصاروخ ثلاثة رؤوس نووية انشطارية ، رأس متفجر تقليدي وزنه 1طن ،إضافة إلى رؤوس كيميائية او بيولوجية .

- القدرة التدميرية للصاروخ تتراوح بين 1-3 ميغا طن ، اي ان صاروخ واحد من رياح الشرح قادرا على تدمير نصف العاصمة الإيرانية طهران .