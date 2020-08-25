شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يدق أخر مسمار في نعش الوحدة اليمنية ويبداء بفصل شمال اليمن عن جنوبه .. بهذه الخطوة الجريئة والقرار الخطير؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية مطلعة بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن شرع في عملية تقسيم اليمن رسميا عقب أنباء استخباراتية بأن لدى التحالف توجهات لنقل المنطقة العسكرية الأولى من إطار مهامها الجغرافية في محافظة حضرموت إلى نطاق المنطقة المنطقة الجغرافية للمنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة بمحافظة مأرب . وقالت المصادر بأن التوجه جاء نظرا لأن معظم منتسبي المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظات الشمالية والتي رفضت مخططات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لضم محافظة حضرموت لسيطرة الانتقالي وإعلان الإدارة الذاتية لها . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها Advertisements شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واعتبرت تلك المصادر بأن التوجهات القادمة لقيادة التحالف السعودي الإماراتي تسعى لإضعاف محافظة حضرموت من القوة العسكرية التي ترفض تجزئة اليمن وتقسيمها وفقا للمخطط الإماراتي الرامي للسيطرة على المحافظات الساحلية وفرض وكلائه من عناصر الانتقالي الجنوبي كقوة بديلة في تلك المحافظات .

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