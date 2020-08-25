شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : الجيش الوطني في الخطوط الأمامية يلقن الحوثيون دروسا قاسية في جبهة قانية بالبيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت جبهة قانية بمحافظة البيضاء امس الاثنين، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيون تكبّدو خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن “أبطال الجيش الوطني أفشلوا، هجوماً شنته جماعة الحوثي على أحد المواقع العسكرية، وأجبروها على التراجع بعد أن كبّدوها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدد من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى في المعدات”.

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وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة لحوثيون في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23.

وذكر المركز أن مقاتلات التحالف استهدفت “بعدّة غارات مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيون.

وأظهر فيديو مصور جانب من المعارك العنيفة التي خاضتها قوات الجيش الوطني في جبهة قانية بالبيضاء.