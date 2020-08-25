شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي اأنيس منصور : السعودية تصعق بمقتل قائد عسكري كبير ومجموعة ضباط على يد الحوثيون داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت السعودية خبراً صاعقاً بمقتل قائد عسكري كبير وعدد من الضباط على يد الحوثيين الذين اخترقوا الحدود وتسللوا إلى العمق السعودية في غفلة من حرس الحدود وهم يرتدون أغصان كثيفة من الشجر.

وأكد الصحفي و الناشط الحقوقي والسياسي أنيس منصور بمنشور في صفحته علىالفيسبوك،

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وفاة 5 ضباط سعوديين متاثرين بإصابتهم من مقذوف اطلقته جماعة الحوثي يوم امس.

وأشار منصور أن من بين القتلى قائد كبير في عمليات القوات الجوية الملكية وهناك مصابين آخرين.

وأضاف: المعلومات أكيدة من مصدر كان متواجداً بنفس مكان الاستهداف ونقل المصابين للمستشفى بحالة صعبة وصل الان نباء وفاة 5متاثرين بالاصابة.