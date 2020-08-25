شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد فضيحة البكيني : السعودية "أمل الشهراني" تنشر فيديو جديد عن "تفسيخ الملابس" ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعت السعودية أمل الشهراني النساء والفتيات الى عدم تقليدها في تصرفاتها.

وقالت “الشهراني” في فيديو سجّلته وهي تمارس الرياضة في أحد النوادي الخاصة: “أي امرأة تراني الآن .. مو لازم (تفصخين) وتخرجين لممارسة الرياضة في الشارع .. بحجابك تقدرين على ذلك”.

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وأضافت: “أنتِ جميلة بحجابك ونقابك والمعتقد الذي تؤمني به .. ما عليكِ من أحد .. مو لازم تصيرين مثلي .. بس سوي الشي اللي يناسب صحتك ومبادئك”.

وتابعت: “مو لازم جسمك يشوفه العالم عشان تصيرين رياضية . أنا هذا مبدأ اخترته لنفسي .. انتِ ابقي مثلما انتِ جميلة بمبادئك ومعتقدك بس اهتمي بصحتك ولا تفصخين باسم الحرية”.

وقالت الشهراني: “انا ما صرت أحلى ولا حرية لما تفصخت .. ما تغير شيء في حياتي”.

وكانت أمل الشهراني تخطت حدود الجرأة قبل يومين وصدمت متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وعلقت أمل الشهراني على صورتها قائلة: “أشعة الشمس هي أفضل دواء”.

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشال ميديا .

واعتبروا أن تلك الملابس “بيكيني” هي المناسبة للبحر لكن لا داعي لنشرها وتداولها بهكذا طريقة واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.