"غالبيتهم من أسرة واحدة".. وفاة 5 أشخاص بعد ان جرفت السيول سيارتهم بإب (فيديو)

توفي، الاثنين، 5 أشخاص من أسرة واحدة غالبيتهم أطفال، كانوا على متن سيارة، جرفتها سيول الأمطار، بمدينة إب (وسط اليمن).

قالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن "سيول الأمطار جرفت سيارة، في منطقة الصّلبَة، أمام بوابة الملعب، بمدينة إب، كان على متنها ستة أفراد، معظمهم من الأطفال".

وبحسب المصادر، "فإن السيارة نوع "حبة" موديل جديد، تعرضت للجرف جراء سيول الأمطار؛ بسبب مغامرة السائق - الذي نجى وحيدا - وقرر الدخول وسط السيل الجارف، وعدم سماعه تحذيرات المواطنين للعودة وعدم المغامرة".

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لأحد الأطفال الذي كان على متن السيارة، وهو يصرخ؛ طالبًا المساعدة لإنقاذه مع بقية المتواجدين في السيارة، لكن شدة السيل حالت دون قيام المواطنين بانقاذهم.

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وذكرت المصادر أسماء الضحايا الذين ينتمون إلى قرية الصباري بمديرية السبرة بمحافظة إب وهم: عاصم جزيلان الحاشدي 13 عامًا، وشقيقته ثريا جزيلان 14 عامًا، إضافة إلى ثلاثة من قرية أخرى بمديرية بعدان وهم: كفي الشرماني 20 عامًا، ومحمد الشرماني 11 عامًا، ولطف فواز الشرماني 6 أعوام.

ووفق المصادر "فإن عملية البحث لا تزال جارية عن المفقودين، فيما السائق - الذي نجى وحيدًا - تم نقله للمشفى، حيث يعاني من إصابات خطيرة، وتدهور حالته النفسية؛ جراء هذه الفاجعة".



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