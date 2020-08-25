تعز: مئات الموظفين يتظاهرون لمطالبة الحكومة بصرف مرتباتهم

تظاهر مئات الموظفين في مدينة تعز، اليوم الاثنين، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة واعتماد التسويات الإدارية والعلاوات المالية.



ورفع المشاركون في التظاهرة التي أقيمت أمام مبنى ديوان محافظة تعز وسط المدينة، لافتات وشعارات تطالب قيادة السلطة المحلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل الإسراع بصرف مرتبات شهري يونيو وأغسطس للعام الجاري.



وشارك في التظاهرة التي نظمها المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظه تعز (متين)، موظفو مختلف المكاتب والقطاعات الإدارية بالمحافظة.



وقال التربوي عبدالله الشرعبي لـ"يمن شباب نت": "على المسؤولين أن يتقوا الله في تعز وموظفيها" مشيرًا إلى أن انقطاع الرواتب ضاعف من معاناة الموظفين.



وأضاف متسائلًا: " ألا يكفي تعز الحرب والحصار وتردي الخدمات حتى يحرم مسؤوليها الموظفين من الرواتب التي لم تعد تكفي للمتطلبات الضرورية القصوى مع تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الأساسية".



وطالب المشاركون في التظاهرة، الحكومة الشرعية بتذليل وإزاحة العراقيل التي تحول دون صرف مرتبات الموظفين في تعز، وصرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس وكذا صرف المرتبات الموظفين للفترة ما بين 2016 و2017، وصرف مرتبات بقية الموظفين النازحين.



كما طالب المحتجون بصرف الحقوق القانونية الأخرى لموظفي تعز من تسويات وعلاوات وترفيع وترقيات وبدلات طبيعة العمل. مهددًا بالتصعيد في حال لم تصرف مرتبات الموظفين في حد اقصاه نهاية أغسطس الحالي.

