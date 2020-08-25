تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 47 مدنياً بنيران الحوثيين خلال شهر

كشف تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن مقتل وإصابة 47 مدني، ضمن 141 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، ضد المدنيين، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 من أغسطس الجاري.



وقالت الشبكة، إن فريقها الميداني وثق 26 حالة قتل، وإصابة 21 بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الذي يشنه الحوثيون على الأحياء السكنية إضافة إلى أعمال القنص والألغام.



ورصد الفريق 27 حالة اعتداء قام بها مسلحو ميليشيا الحوثي بحق الأعيان المدنية.



وسجل التقرير 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى اختطاف 4 نساء، مسجلاً عمليات تعذيب وإهانة طالت مختطفين في سجون المليشيا الانقلابية.



وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي بإنشاء 9سجون سرية جديدة، غالبيتها في منازل المواطنين والمنشآت التعليمية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.



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