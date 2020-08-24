محافظ شبوة يدشن الأعمال الإنشائية لمشروع منتجع قنا السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين، الأعمال الإنشائية لمشروع منتجع ميناء قنا السياحي بمديرية رضوم الساحلية على مساحة اجمالية تقدر بمائتين وخمسين ألف متر مربع التابع لشركة شبوة براند للاستثمار السياحي بتكلفة مليونين و 700 الف دولار.



وعبر المحافظ محمد بن عديو عن ارتياحه بتدشين العمل في هذا المشروع..مثنيا على مبادرة الشركة في اقامته..منوها بنجاحها في العديد من مشروعات التنمية السياحية..مؤكدا حاجة المحافظة لهذا المشروع السياحي الرائد.

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وأوضح مدير عام الشركة هشام الحكيمي، بان المشروع يتمثل في إقامة خمسة وأربعين شاليها ومساحات خضراء ومتنفسات وملاعب ومطاعم ومحلات تسويق ومرافق للخدمات العامة مع منظومة البنى التحتية والأساسية لها.

وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، قد تفقد، اليوم، ومعه وكيلا المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وسالم باعوضة وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي ومدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة العميد عوض الدحبول، وقائد قوات الامن الخاصة العميد عبدربه لعكب ومدير الامن السياسي علي سويلم، مشروع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية والجاري العمل فيه حاليا عقب توقفه لأشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

و شدد المحافظ على ضرورة التسريع في وتيرة العمل في هذا المشروع الاستراتيجي..منوها بدوره في تأمين احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة لها من المشتقات النفطية وكسر عملية الاحتكار لها.

و ينفذ المشروع بالشراكة ما بين شركة الاخوة وفرع شركة النفط اليمنية بتكلفة خمسة عشر مليون دولار ويضم صهاريج للخزن تبلغ سعتها ثلاثين الف متر مكعب ومنصة عائمة للتفريغ ومنظومة تقنية لسلامة المنشأة.