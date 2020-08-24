أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

مصرع حوثيين إثر انفجار عبوة حاولوا زرعها بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/496990/ بدعم من الإمارات .. " الهلال " يوزع خياما إيوائية على البدو الرحل في الضليعة بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/496999/ المليشيا الحوثية تقر بمصرع قيادي كبير مقرب من زعيمها https://www.elyamnelaraby.com/497005/ قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/497012/ الإمارات تقدم 21 طنا من المساعدات الغذائية لسكان المكلا https://www.elyamnelaraby.com/497016/ وصول 34 جثة حوثية إلى مستشفى ذمار العام https://www.elyamnelaraby.com/497018 تقدم جديد لقوات الجيش في نهم شرقي صنعاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/497024/ البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدفع بتسريع وتيرة الأعمال في مشروعاته بالعاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/497028/ مقتل 25 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/497030/ الجعدي يناقش مع مكتب المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/497034/ المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بياناً بشأن تصعيد الإخوان في سيئون https://www.elyamnelaraby.com/497038/ معين عبدالملك يستقبل سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن https://www.elyamnelaraby.com/497043/ شاهد.. نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقي بطاقم وإدارة مؤسسة وعي بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/497044/ هاني بن بريك يعلق على فعالية الإئتلاف الوطني في سيئون بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/497059/

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