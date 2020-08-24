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عدن - ياسمين التهامي - مصارع روسي مشهور يمسك بعروسته في ليلة الزفاف من شعرها أمام الضيوف وطردها من الحفل بسبب مشاهد فاضحة لها على هواتف الضيوف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements شهدٍ صادم وغير متوقع، قام المصارع الروسي زاور بيك سيداكوف الامساك بعروسته في ليلة زفافهما من شعرها، أمام الجمهور وطردها من الحفل. جاء ذلك عندما وصلت الى جوالات العديد من الضيوف رسائل هاتفية مرفقة بصور وبعض من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها عروسته في وضع غير لائق. ونقلاً عن بعض الضيوف: بأن الرسائل كتب فيها إن العروسة في السابق كانت تعمل في مكاتب تقديم خدمات مرافقة للأثرياء .ونقلاً عن قناة “إن تي في” التلفزيونية الروسية: إن عشيقاً سابقاً للعروس هو من تسبب بهذه الفضيحة وذلك من أجل الانتقام منها بهذه الطريقة البشعة. يشار إلى أن “سيداكوف” هو من أبطال العالم في المصارعة الرومانية.

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