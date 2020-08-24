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عدن - ياسمين التهامي - حادث مؤلم : خمسة عشر قتيل وجريح في السعودية بمدينة جدة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون بإصابات متفاوتة، يوم الأحد، بعد انهيار منزل طابقي شعبي في مدينة جدة غرب السعودية. وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه التي باشرت الحادث، انتهت من عمليات البحث والإنقاذ، باستخراج ثلاث جثث و12 مصابًا تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات. وأظهرت صور من موقع الحادث في حي الرويس بالمدينة الساحلية، ركام المنزل المحطم، بينما يعمل رجال الدفاع المدني على الوصول لمحتجزين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد محمد القرني، قوله إن المنزل مكون من ثلاثة أداور. وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا في الحادث لمعرفة سبب انهيار المنزل، فيما لم تتضح جنسية الضحايا والمصابين بعد.

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