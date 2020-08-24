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عدن - ياسمين التهامي - الشيف التركي الشهير ‘‘بوراك’’ يكشف لأول مرة : أصولي من هذه الدولة العربية وهذا الأمر يغنيني عن كل أموال الدنيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير، عن أن جده من أصل فلسطيني وأن والديه يتحدثان اللغة العربية، مشدداً على أنه يحاول تعلم اللغة العربية من أجل التحدث فيها مع زبائنه وأصدقائه. وقال بوراك: إن "جده من أصل فلسطيني ووالده وعائلته يتحدثون العربية كثيرًا، وإنه جاء من قرية قريبة من أنطاكيا، وهي قرية قريبة من الحدود السورية". وأضاف: أنه "ينطق العربية كثيرًا كي يجيد تعلمها وأنه كمواطن تركي لم يكن يمارس التحدث باللغة العربية إلا بعد أن بدأ التعامل مع الكثير من العرب"، بحسب ما صرح لقناة بي بي سي البريطانية. وأشار إلى أنه يحاول ابتكار طرق لإعدام الطعام من خلال متابعة تعليقات الجمهور العربي له، خاصة الجمهور اللبناني والليبي. وابتكر بوراك تقديم أطباق جديدة وبطريقة تقديم جميلة، وهو من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عاماً. كما أن بوراك من عائلة طباخين، ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم بإسطنبول. ويعد مطعم المدينة أحد أشهر مطاعم تركيا، يقصده المشاهير من الفنانين والساسة والسياح العرب والأجانب، وقد زاره الرئيس التركي والأمير القطري وكبار الفنانين والمشاهير.

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