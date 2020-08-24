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عدن - ياسمين التهامي - إلقاء القبض على سيدة أعمال خليجية شهيرة بعد ضلوعها في جريمة شهيرة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من القبض على سيدة الأعمال المهندسة غصون الخالد، المدانة والمحكوم عليها بالسجن مدة عشرة أعوام في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “ضيافة الداخلية”. ونقلت يومية القبس واسعة الانتشار في الكويت عن مصدر أمني، قوله، إن المباحث الجنائية رصدت المتهمة في قضية ضيافة الداخلية غصون الخالد في منطقة الشاليهات، الساعة الثانية من صباح يوم السبت، وتم إلقاء القبض عليها، الساعة الثانية ظهراً. وغصون الخالد واحدة من تسعة متهمين في قضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد وأخلي سبيلهم لحين البت بالحكم النهائي الذي جاء قبل عدة أيام؛ وهم، أحمد الخليفة الصباح – وليد الصانع – أحمد الخالد – إقبال الخلفان – محمد طارق الكاظمي – عبير معرفي – محمد علي الكاظمي – ماهر البغلي. وتم الكشف عن تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات النيابية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، تبين أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.

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