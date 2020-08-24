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عدن - ياسمين التهامي - ليليا الأطرش نجمة مسلسل ‘‘باب الحارة’’ بجلسة تصوير مثيرة للاستياء.. والجمهور "يرحم أيام لطفية"!

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جديد اب برس

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لت الممثلة السورية "ليليا الأطرش" منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الـ 43 بجلسة تصوير كانت قد خضعت لها موخراً. وأطلت ليليا بفستان باللون الفيروزي وبتصميم جريء، إذ أن الفستان كان مفتوح من منطقة الصدر وفتحة من الأمام أظهرت أرجلها بشكل اعتبره الأغلب جريء. كما أن وضعيات التصوير كان لها قسط من الانتقادات خصوصاً وهي مستلقية على الطاولة. الجمهور الذي انتقد الفنانة كانت أغلب تعليقاته حول التغير في شكلها عن سلسلة المسلسل السوري الشهير باب الحارة والذي أدت فيه دور "لطفية" زوجة عصام الأولى. وكان من بين العليقات "الله يرحم أيام لطفية"، وأضاف آخر "أفا على شواربك يا عصام"، وكان هنالك تعليق "كلوا صاير بشبه بعضوا من العمليات". أما فيما يتعلق بالتمثيل فقد كانت آخر مشاركاتها في مسلسل "حرملك" بشخصية "عطر" على مدار الجزئين، أما حول ما أُشيع عن عودتها لـ سلسة أجزاء باب الحارة نفت الموضوع تماماً وأكدت أنها لن تعود لعدة أسباب منها التغيير الكبير الذي طرأ على المسلسل وغياب شخصياته الأساسية، ورأت أن هذا العمل لو تبدل اسمه سيلقى نجاحا كبيرا خصوصا بعدما أوجد حارة جديدة غير حارة “الضبع” التي كانت الأساس بالأجزاء الأولى. ليليا كانت قد أبدت حزنها لأنها لن تتواجد في الموسم الرمضاني بسبب طبيعة الأعمال التي تعرض عليها والتي بحسب وصفه لا تتناسب مع ما تبحث عنه، وتمنت أن تجد أعمال أفضل لتعود للجمهور بعمل قوي. المصدر: البوابة