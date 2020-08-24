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عدن - ياسمين التهامي - في أبوظبي.. مارس الجنس مع الخادمة في حضور زوجته والمحكمة برأته وقالت “جامعها برضاها”

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت وسائل إعلام إماراتية تفاصيل جريمة أثارت جدلا واسعا في إمارة أبوظبي حيث اتهمت خادمة إفريقية ، وافدًا عربيًّا باغتصابها داخل شقته أثناء وجود زوجته وطفليه. صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية قالت إن الخادمة رفعت قضية أمام محكمة جنايات أبوظبي ، ضد مخدومها، “وافد عربي” متهمة إياه بالاعتداء عليها داخل شقته واغتصابها. من جانبها أصدرت المحكمة حكماً ببراءة المتهم من الجناية، بعد أن بحثت الأدلة والملابسات وتبين عدم منطقية رواية المجني عليها، ولكن تم إدانة الوافد في جريمة الزنا، وقضت بحبسه ست أشهر مع الشغل والنفاذ. حيثيات الحكم ـ بحسب المحكمة ـ بينت أن الشاكية لم تتعرض لأي نوع من الإكراه، وأن الواقعة تمت برضاها بحسب تقرير البحث والتحريات. وقالت المجني عليها إنها صرخت واستنجدت لكن لم يسمعها أحد، فيما قال التقرير أنها تنام في غرفة أطفال المتهم، بشقة صغيرة تتكون من ثلاث غرف، وتنام زوجته في الغرفة الملاصقة تمامًا، ولو صحت أقوالها في أنها ظلت تقاوم وتصرخ لسمعتها الزوجة أو طفلاه. وضمن شهادة الخادمة أن الجاني سيطر عليها بقوته وتعامل معها بعنف، فيما قال تقرير الطب الشرعي بأنه لا يوجد أي إصابات ظاهرية في جسدها ما يتنافى كليًا مع مزاعم الإكراه، ومن غير المعقول أن تتعرض لاعتداء دون مقاومة وترك أثر حتى لو كدمة على جسدها.

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