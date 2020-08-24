شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الاصابه بالضعف الجنسي وطرق علاجها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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جديد اب برس

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بعض العلامات التي تؤشر للإصابة بالضعف الجنسي وعدم القدرة على الممارسة الحميمة، ويجب الإنتباه لهذه العلامات للبدء في علاج المشكلة قبل تفاقمها، وينطبق هذا على الرجل والمرأة. يحدث الإصابة بالضعف الجنسي نتيجة لبعض المشكلات الصحية التي تصيب الجسم، مثل أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وغيرها. كما أن العادات اليومية الخاطئة يمكن أن تسبب مشكلات جنسية عديدة مثل التدخين وتناول طعام غير صحي وعدم النوم جيداً. علامات الضعف الجنسي ويمكن ملاحظة الإصابة بالضعف الجنسي عن طريق بعض العلامات. 1- انخفاض الرغبة الجنسية عند الإصابة بالضعف الجنسي، فإن الرغبة الجنسية تتأثر، حيث تحدث إضطرابات في الهرمونات الجنسية، وينطبق ذلك على الرجال والنساء. قد يحدث الإنخفاض في الرغبة الجنسية بشكل مؤقت، وهذا لا يدل على الضعف الجنسي، بل يرتبط ببعض الأمور مثل مرحلة الحمل لدى المرأة وما بعد الولادة. كما أن المشكلات بين الزوجين يمكن أن تؤدي لانخفاض الرغبة الجنسية بينهما لحين حل هذه المشكلات. 2- ضعف الإنتصاب هناك علاقة وطيدة بين الضعف الجنسي وضعف الإنتصاب، حيث أن الإصابة بمشكلة جنسية سوف تعيق قدرة القضيب على الإنتصاب نتيجة لصعوبة تدفق الدم به. ولا يقتصر هذا على ضعف الإنتصاب فحسب، بل يمكن أن يحدث الإنتصاب ولكن لا يستمر لفترة طويلة. 3- سرعة القذف من المشكلات الجنسية الشائعة التي تنتج عن الضعف الجنسي، حيث تكون مدة الجماع قصيرة ويحدث القذف سريعاً دون التحكم به. وتتسبب مشكلة سرعة القذف في تأثيرات على العلاقة الحميمة بين الزوجين وصعوبة الوصول إلى النشوة الجنسية. عوامل تزيد من الضعف الجنسي تزداد فرص الإصابة بضعف الإنتصاب نتيجة لبعض العوامل، وهي: تقدم العمر: يصاب الأشخاص في عمر متقدم بالضعف الجنسي أكثر من غيرهم. الإصابة ببعض الأمراض: في حالة الإصابة ببعض الأمراض، فيمكن أن تساهم في حدوث الضعف الجنسي مثل مرض السكري وأمراض القلب والشرايين. الحالة النفسية السيئة: تلعب الحالة النفسية السيئة دوراً كبيراً في حدوث العجز الجنسي، حيث أنها تؤدي لقلة الرغبة في الممارسة الحميمة وضعف الإنتصاب. التدخين: يصاب الأشخاص المدخنون بالضعف الجنسي أكثر من الأشخاص غير المدخنين. الخضوع لبعض العلاجات: مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي لمرض السرطان. تناول بعض الأدوية: مثل مضادات الهيستامين ومضادات الإكتئاب وأدوية ارتفاع ضغط الدم. مشاكل في الأعصاب: تتسبب مشاكل الأعصاب في صعوبة الممارسة الجنسية نتيجة عدم تدفق الدم للعضو الذكري وضعف الإنتصاب. طرق الوقاية من الضعف الجنسي تساعد بعض الطرق في الوقاية من الضعف الجنسي، وتتمثل في: تجنب الشعور بالتوتر: ويمكن القيام بذلك عن طريق ممارسة تمارين اليوغا التي تساعد على الإسترخاء والإبتعاد عن مسببات التوتر والقلق. الإبتعاد عن التدخين: يعد التدخين من الأسباب الرئيسية لحدوث العجز الجنسي، ولذلك ينصح بالإقلاع عن التدخين. الحفاظ على الوزن: وذلك من خلال تناول الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن، وكذلك ينصح بممارسة الرياضة يومياً. علاج الضعف الجنسي يعتمد علاج الضعف الجنسي على سبب حدوثه، فإن كان ناتجاً عن مشكلة صحية، فيجب الإهتمام بعلاج هذه المشكلة. أما إذا كان الضعف الجنسي بسبب العادات اليومية الخاطئة، فيجب التوقف عن ممارستها والبدء في اتباع نمط حياة صحي يومياً. كما يمكن أن يصف الطبيب بعض الأدوية التي تعزز الصحة الجنسية، ولكن يجب الإلتزام بجرعات الأدوية المحددة وعدم تخطيها حتى لا تسبب مشكلات صحية عديدة.