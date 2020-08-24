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عدن - ياسمين التهامي - ابنة ‘‘بشار الأسد’’ تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وتتجول في شواطئ تركيا (صور)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صحف تركية، يوم الأحد، صوراً قالت إنها لابنة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي في إحدى المدن الساحلية التركية تقضي العطلة مع أصدقائها. وقالت صحيفة صباح المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الأحد: "هناك أحاديث عن وجود زين الأسد ابنة بشار الأسد في مدينة بودروم على بحر إيجه". وأضافت الصحيفة "يقال إن زين الأسد، ابنة الرئيس السوري بشار الأسد التي تبلغ من العمر 16 عاماً، موجودة في بودروم، والأحاديث تفيد بأنها تقوم بجولة سياحية، حيث زارت أقاربها مؤخراً في إسطنبول، ثم ذهبت إلى شواطئ بحر إيجة مع أصدقائها". وكانت وسائل الإعلام التركية، أكدت في وقت سابق أن زين الأسد وأصدقاءها أخفوا هويتهم الحقيقية في "بودروم"، وهناك اعتقاد بحسب الصور المسربة، أنها استأجرت 6 سيارات فاخرة في المدينة.

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