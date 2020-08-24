يضم 45 شاليها وملاعب.. محافظ شبوة يدشن الأعمال الإنشائية في مشروع منتجع قنا السياحي

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين، الأعمال الإنشائية في مشروع منتجع قنا السياحي بمديرية رضوم الساحلية، والذي تنفذه شركة شبوة براند للاستثمار.
ويشمل المشروع إقامة 45 شاليها ومساحات خضراء ومتنفسات وملاعب ومطاعم ومحلات تسويق ومرافق للخدمات العامة مع منظومة البنى التحتية والأساسية لها.
وعبر المحافظ محمد بن عديو عن ارتياحه بتدشين العمل في أول مشروع سياحي في هذا الموقع الساحلي الجميل، مثنيا على مبادرة الشركة في سرعة البدء في الأعمال الإنشائية الأولية للمنتجع.
وأكد حاجة المحافظة لهذا المشروع السياحي الذي سوف يكون متنفسا لأبناء محافظة شبوة والمحافظات المجاورة لها.
كما التقى محافظة شبوة بأهالي منطقة بئر علي، وقام بتسليم 40 قارب صيد مقدمة من وزارة الثروة السمكية للصيادين الذين فقدوا قواربهم نتيجة المنخفضات الجوية التي شهدتها المحافظة سابقا وتضرر منها الصيادين.
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