شاهد بالفيديو .. لحظة إعتقال فتاة الرياض العارية وسط الشارع وبين عشرات الشباب التي أشعلت السعودية بظهورها العاري

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عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من النساء؛ لمخالفتهن الذوق العام في العاصمة الرياض، التي تحتضن فعاليات مكثفة تشهد إقبالا كبيرا، تخللتها بعض حالات التجاوز.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه جرى تطبيق العقوبات المقررة تجاه نساء ارتكبن 9 مخالفات ”خادشة للحياء“، الإثنين الماضي.



وأوضح التويجري أن ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4 /8/ 1440هـ.

ولم تعلن على الفور تفاصيل الوقائع التي شهدت مخالفة الذوق العام، ولا طبيعة العقوبة الموقعة على المخالفات ، لكن مستخدمين كانوا تداولوا، خلال الأيام الماضية، عدة حالات انتشرت مقاطعها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي.





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