عدن .. مجلس كلية العلوم الإدارية يقر مواعيد إستئناف الدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر مجلس كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن استئناف العملية التعليمية في الكلية للمستوى الرابع لكافة التخصصات، والمستوى الأول قسم التسويق لمادة مبادئ الإدارة فقط، وطلاب الدراسات العليا .



كما أقر المجلس أن تستأنف الدراسة لكافة التخصصات بجميع الأقسام العلمية من يوم السبت 29 أغسطس2020م وفقاً للجداول التي تم نشرها مسبقاً، ووفقاً للتقويم الجامعي الاستثنائي الصادر من قبل رئاسة جامعة عدن بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، لاستكمال الفترة المتبقية من الفصل الثاني للعام الجامعي 2019/2020م.

جاء ذلك في اجتماعٍ للمجلس في دورته لشهري يوليو/أغسطس 2020م الذي عقد برئاسة الدكتور/ ياسر باسردة عميد الكلية والذي ركز لمناقشة العديد من القضايا الأكاديمية والإدارية والطلابية، وإقرار محضر الدورة السابقة للمجلس لشهري يناير/ فبراير2020م، ونتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول الدور الأول للعام الجامعي2019/2020، وكذا نتائج تظلمات الطلاب، والاستعداد الأمثل للعام الجامعي القادم والوقوف أمام مختلف الصعوبات ومعالجتها.

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وفي مستهل الاجتماع الذي بدأ بوقفة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الأساتذة الذي قضوا نحبهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بسبب جائحة كورونا وهم الدكتور/فؤاد راشد عبده، والدكتورة/نجاة عبدالوالي، والدكتور/قصي محمد شهاب، و الأستاذ/عبدالمجيد العراسي رحمهم الله جميعاً، عقبها ألقى الدكتور/ ياسر باسردة عميد الكلية كلمة هنأ من خلالها كافة منتسبي كلية العلوم الإدارية من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة وكافة الموظفين والطلاب بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، والترحيب بأعضاء المجلس الجدد الذين تم إصدار قرارات لهم من قبل رئاسة الجامعة وهم الدكتور/صالح عمرو الجريري نائباً لعميد الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور/عبدالرحمن محمد سالم اللحجي رئيساً لقسم إدارة الأعمال.

وثمن الأخ/ عميد الكلية كافة الجهود المبذولة من قبل كافة منتسبي الكلية والتي ساهمت في إنجاح العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات العلمية والطلابية، مشدداً على ضرورة العمل الجاد والحازم وإتخاذ الإجراءات القانونية في حق المقصرين في تأدية واجبهم الأكاديمي وفق النظم والقوانين المتبعة في إطار جامعة عدن، والاستعداد الجيد والعمل بروح المسؤولية خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن العملية التعليمية في الكلية قد سارت بشكلٍ ممتاز وبصورة طبيعية إلى ماقبل الجائحة، وأن ذلك يعود إلى تظافر كافة الجهود المبذولة بالكلية، داعياً الجميع في الكلية من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب إلى بذل المزيد من الجهد خلال هذه الفترة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والتعاطي معها بإيجابية، والاستعداد الجيد للعام الجامعي القادم.

وأقر مجلس الكلية بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020م يوم السبت 3/10/2020م، على أن يتم احتساب دخول الامتحانات على 100 درجة، وكذا استئناف امتحانات طلاب الدراسات العليا والمناقشات العلمية، واستحداث وحدة التعليم الإلكتروني وتشكيل لجنة مكونة من نائب العميد للشؤون الأكاديمية، ونائب العميد لشؤون الطلاب، ونائب العميد لشؤون المجتمع، ونائب مسجل عام الكلية ومدير موقع الكلية، فضلا عن مناقشة موضوع المنقطعين والإحلال بدلاً عنهم في الأقسام العلمية بحسب قرار رئيس جامعة عدن والمتضمن معياري الأقدمية و الانضباط، ومناقشة توصيات الأقسام العلمية و عدد من القضايا الطلابية