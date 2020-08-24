المهرة .. لقاءان يناقشان آليات مكافحة الظواهر السلبية للشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، بدر سالم كلشات، اليوم ، مع مدير عام مديرية المسيلة فضل صلاح الدحيمي، ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان، بحضور مستشار المحافظ لشؤون مديريتي سيحوت والمسيلة عضو المجلس المحلي بالمحافظة الشيخ سعيد ميطان السماحي، في لقاءين منفصلين، آليات مكافحة الضواهر السلبية لدى الشباب وسبل تفعيل الأنشطة الرياضية بالمحافظة.



واستعرض الوكيل كلشات خلال اللقاء النشاط التوعوي والقانوني والخطط العملية الجاري إعدادها لمكافحة الظواهر السلبية المتفشية بين أوساط الشباب .. مشيراً إلى أهمية دور السلطات المحلية والجهات المختصة في المديريات بهذا هذا الجانب.

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وكرّس اللقاء لمناقشة إمكانية تفعيل دور المؤسسات والمرافق الحكومية المختصة في العاصمة الغيضة في الجانب التوعوي لمكافحة الآفات المتفشية بين أوساط الشباب بمختلف الأعمار من تعاطي الممنوعات وغيرها، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابة الصحية لمواجهة هذه الضاهرة للحد منها ومكافحتها والتعريف بخطورتها على شباب المجتمع بشكل عام.

ودعا الوكيل كلشات جميع الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتوجيهها نحو مكافحة الضواهر السلبية المتفشية بالمحافظة.

وتطرق الوكيل كلشات إلى مناقشة أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الشبابي والرياضي بالمحافظة وضرورة تفعيل مختلف الأنشطة الرياضية للأندية في المناطق الغربية.. مؤكداً قرب انطلاق بطولة المحافظة للأندية والتي سيعلن عن وقائع مجرياتها غداً الثلاثاء بعد اجتماع فرع إتحاد كرة القدم مع الأندية.

وأكد كلشات دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، لقطاع الشباب وتفعيل دور الإتحادات الرياضية المختلفة في تنظيم البطولات والأنشطة الرياضية