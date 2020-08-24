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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يعلق على فعالية الإئتلاف الوطني في سيئون بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على الفعالية التي نظمها ما يسمى الإئتلاف الوطني الجنوبي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت دعماً لمشروع الدولة الإتحادية .
وأكد بن بريك في تغريدة له بتويتر، ان حضرموت اشد محافظة جنوبية كرها للوحدة اليمنية وهويتها .
وقال في تغريدة على تويتر "يعلمون أنهم يكذبون، ويعلمون أن العالم كله يعلم أنهم يكذبون.. ويعلمون أن حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها أشد مناطق الجنوب كرهاً وبغضا للوحدة وللهوية اليمنية".
وتابع: "فعن أي مشروع يمني تتحدثون فيسيئون ويأبى الله إلا أن يفضح الغباء لغباء أصحاب الفكرة، وبما أن هناك غبي يدفع فهناك آخر مستنفع".
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