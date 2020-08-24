اخبار الخليج / اخبار اليمن

هاني بن بريك يعلق على فعالية الإئتلاف الوطني في سيئون بحضرموت

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يعلق على فعالية الإئتلاف الوطني في سيئون بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

هاني بن بريك يعلق على فعالية الإئتلاف الوطني في سيئون بحضرموت

متابعات_ الخليج 365

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على الفعالية التي نظمها ما يسمى الإئتلاف الوطني الجنوبي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت دعماً لمشروع الدولة الإتحادية .

 

Advertisements

وأكد بن بريك في تغريدة له بتويتر، ان حضرموت اشد محافظة جنوبية كرها للوحدة اليمنية وهويتها .

 

وقال في تغريدة على تويتر  "‏يعلمون أنهم يكذبون، ويعلمون أن العالم كله يعلم أنهم يكذبون.. ويعلمون أن حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها أشد مناطق الجنوب كرهاً وبغضا للوحدة وللهوية اليمنية".

 

وتابع: "فعن أي مشروع يمني تتحدثون فيسيئون ويأبى الله إلا أن يفضح الغباء لغباء أصحاب الفكرة، وبما أن هناك غبي يدفع فهناك آخر مستنفع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يعلق على فعالية الإئتلاف الوطني في سيئون بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا