شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يعلق على فعالية الإئتلاف الوطني في سيئون بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على الفعالية التي نظمها ما يسمى الإئتلاف الوطني الجنوبي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت دعماً لمشروع الدولة الإتحادية .



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وأكد بن بريك في تغريدة له بتويتر، ان حضرموت اشد محافظة جنوبية كرها للوحدة اليمنية وهويتها .

وقال في تغريدة على تويتر "‏يعلمون أنهم يكذبون، ويعلمون أن العالم كله يعلم أنهم يكذبون.. ويعلمون أن حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها أشد مناطق الجنوب كرهاً وبغضا للوحدة وللهوية اليمنية".

وتابع: "فعن أي مشروع يمني تتحدثون في‎سيئون ويأبى الله إلا أن يفضح الغباء لغباء أصحاب الفكرة، وبما أن هناك غبي يدفع فهناك آخر مستنفع".