شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان من الارصاد الجوية حول توقعات بهطول امطار غزيرة في عدة محافظات يمنية خلال الساعات القادمة(أسماء المحافظات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحيانا في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق متفرقة منها، مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وحتى هضبة حضرموت.

وأوضح المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق الصادرة اليوم الأحد، أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا حارة و رطبة على المناطق الساحلية، و صحوة إلى غائمة جزئيا شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

Advertisements

و أشار إلى اضطراب البحر في المياه الاقليمية و شرق خليج عدن و حول ارخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الشرقية و الجنوبية، نتيجة لاستمرار نشاط الرياح الموسمية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية ناصحاً بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية و من التدني في مدى الرؤية الافقية، خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما حذر قاطني المناطق الصحراوية و الساحلية من الاجواء الحارة وصدمات الحر الشديد اثناء الظهيرة.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من الرياح الشديدة و اضطراب البحر في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن و ما جاورها و حول ارخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الشرقية و الجنوبية.