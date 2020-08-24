بن بريك يلتقي القائم بأعمال مدير الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم الإثنين، في مقر الجمعية، السيد محمد رضوان، القائم بأعمال مدير الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في العاصمة عدن.



وفي اللقاء، أشاد اللواء بن بريك بدور المنظمات الدولية المتواجدة على الأرض ومن ضمنها مكتب الأمم المتحدة، ودورهم الفاعل والملموس – كلا في مجال اخصاصه – في رفع معاناة المواطنين بمحافظات الجنوب، من خلال رفد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والعلاجية، وكذا المساهمة في تحسين الوضع المعيشي العام لدى المواطنين من خلال توزيع السلال الغذائية والمستلزمات المنزلية الضرورية للمتضررين من الحرب الأخيرة (حرب الحوثي) على الجنوب.

Advertisements

وثمن اللواء بن بريك الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للمتضررين جراء السيول والأمطار التي ضربت عدن ومحافظات الجنوب مؤخراً وخلفت الكثير من الدمار سواءً في البنية التحتية للبلاد أو دمار في الممتلكات الخاصة للمواطنين.

من جانبه أكد رضوان، أن مكتب الأمم المتحدة يعمل بشكل محايد بعيداً عن الصراعات الدائرة بين الأطراف المتصارعة على الساحة، وعلى استعداد لتقديم المساعدات لكل المحتاجين أينما وجدوا.

حضر اللقاء السيد باز الدباغ، مدير أمن مجمع الأمم المتحدة ونصر القطيبي، مساعد الأمن مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن وأحمد قاسم، مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية.