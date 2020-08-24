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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك يلتقي القائم بأعمال مدير الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم الإثنين، في مقر الجمعية، السيد محمد رضوان، القائم بأعمال مدير الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في العاصمة عدن.
وفي اللقاء، أشاد اللواء بن بريك بدور المنظمات الدولية المتواجدة على الأرض ومن ضمنها مكتب الأمم المتحدة، ودورهم الفاعل والملموس – كلا في مجال اخصاصه – في رفع معاناة المواطنين بمحافظات الجنوب، من خلال رفد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والعلاجية، وكذا المساهمة في تحسين الوضع المعيشي العام لدى المواطنين من خلال توزيع السلال الغذائية والمستلزمات المنزلية الضرورية للمتضررين من الحرب الأخيرة (حرب الحوثي) على الجنوب.
وثمن اللواء بن بريك الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للمتضررين جراء السيول والأمطار التي ضربت عدن ومحافظات الجنوب مؤخراً وخلفت الكثير من الدمار سواءً في البنية التحتية للبلاد أو دمار في الممتلكات الخاصة للمواطنين.
من جانبه أكد رضوان، أن مكتب الأمم المتحدة يعمل بشكل محايد بعيداً عن الصراعات الدائرة بين الأطراف المتصارعة على الساحة، وعلى استعداد لتقديم المساعدات لكل المحتاجين أينما وجدوا.
حضر اللقاء السيد باز الدباغ، مدير أمن مجمع الأمم المتحدة ونصر القطيبي، مساعد الأمن مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن وأحمد قاسم، مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية.
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