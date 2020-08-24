- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بياناً بشأن تصعيد الإخوان في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، بياناً هاماً بشأن تصعيد الإخوان ضد الشباب السلميين في سيئون، حاضرة مدن وادي حضرموت.
فيما يلي نص البيان:
تابع ويتابع المجلس الانتقالي الجنويي، بقلق كبير أعمال القمع والإرهاب التي يقوم بها مايسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي أحد المكونات المفرخة من قبل جماعة الإخوان ضد أهلنا في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت من خلال تسخير قوات الجيش اليمني التي تحتل المدينة لقمع واعتقال شباب الجنوب الرافض والمتصدي لكل مخططات الاحتلال ومعاونيه.
إن فشل مايسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي المدعوم من سلطة الإخوان وقوات الاحتلال في تزييف الإرادة الجنوبية عبر حشد القوات العسكرية للتظاهر بالزي المدني لتأييده، وكذا من خلال جلب عشرات الحافلات من المؤيدين من خارج الأراضي الجنوبية، يؤكد فشل كل مشاريع الالتفاف على قضية شعبنا ومطالبه في الحرية والاستقلال وهو ما أوصل قوى البطش والاحتلال إلى حالة من الهستيريا كما حدث اليوم في سيئون.
إن المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يخوض مفاوضات وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية برعاية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، يرى في هذه الخطوات التصعيدية غير المبررة أكان في سيئون أو شقرة بأبين محاولات لتعطيل تنفيذ الاتفاق، وهو مايضع الأشقاء في المملكة أمام مسؤولياتهم في ضرورة وقف هذه المحاولات سيما وأن من يقف خلفها جهات معلومة وعلى مقربة قوية من مراكز صنع القرار في الحكومة اليمنية.
وإزاء هذا التصعيد فإن المجلس يُحيي مواقف أهلنا في سيئون وعموم حضرموت التي أفشلت محاولات الإخوان تزوير إرادتهم ، ووضعوهم في حجمهم الطبيعي وكشفوا صلاتهم وعلاقتهم بالإرهاب الذي ترعاه وتنفذه المنطقة العسكرية الاولى المحتلة للوادي والصحراء.
كما يُحيي المجلس صمود واستبسال جيشنا البطل في شقرة وحدود الضالع ونعاهدهم بأننا معهم وخلفهم حتى تحقيق النصر الناجز.
المجلس الانتقالي الجنوبي
العاصمة عدن
24 أغسطس 2020م
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بياناً بشأن تصعيد الإخوان في سيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.