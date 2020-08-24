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عدن - ياسمين التهامي - كشف "خارطة هطول الأمطار".. تحذير صادر عن مركز الأرصاد





توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم استقرار الاجواء على المرتفعات الغربية والمناطق الداخلية المتاخمة للسواحل، خاصة الغربية منها، مع احتمال امتدادها شرقا إلى الهضاب الداخلية لتشمل أجزاء من محافظات (الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة) يرافق ذلك هطول امطار متفرقة قد يصحبها الرعد احيانا خلال فترتي الظهيرة و المساء على مناطق متفرقة منها. كما توقع المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق الصادرة اليوم الاثنين، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا حارة و رطبة على المناطق الساحلية، و صحوة إلى غائمة جزئيا شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية. وأشار إلى اضطراب البحر في المياه الاقليمية و شرق خليج عدن و حول أرخبيل سقطرى و أجزاء من السواحل الشرقية و الجنوبية، نتيجة لاستمرار نشاط الرياح الموسمية.



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