شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مصرع وزير الدفاع الحوثي في معارك الجوف... تفاصيل اولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء من بينها قناة المسيرة التابعة للمليشيا الحوثية عبر شريط الاخبار تارة بالنفي وتارة أخرى بالتفاصيل حول انباء عن مصرع وزير الدفاع التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقالت المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت اجتماع للمليشيات الحوثية في الجوف، وكان محمد ناصر العاطفي، وزير الدفاع الحوثي من يقود الاجتماع. وبحسب المصادر فإن الإجتماع الذي يرأسه الوزير الحوثي، تم في منطقة "الاشراع" بالجوف، واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مكان الإجتماع بأكثر من غارة، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. وكان وزير الدفاع الحوثي "العاطفي"، قد ظهر في محافظة الجوف خلال الساعات الماضية، وتوعد بالتصعيد ضد القوات الحكومية في مختلف الجبهات.

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